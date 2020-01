Crescita assurda per gli wearables Honor: +1333% nel 2019

È ormai evidente che produrre smartphone risulta meno profittevole degli anni passati. I prodotti migliorano, l'utenza non sente più la necessità di cambiarlo frequentemente e, di conseguenza, calano le vendite. Un settore meno inflazionato è quello degli wearables, con un interesse crescente in un po' tutto il mondo. A beneficiarne sono tutti i produttori, Honor compresa, come dimostrano i dati di vendita portati al pubblico tramite i canali social asiatici.

Honor si fa strada nel mondo degli indossabili e lo fa con convinzione

La situazione smartphone non è assolutamente rosea per Huawei ed Honor, con il ban USA che continua a pesare sulle spalle della dirigenza. Anche se c'è da dire che in Russia, uno dei mercati più floridi per il brand, 1 smartphone su 4 è targato Honor. Ben più stabile è invece il segmento indossabili, come dimostrano i risultati, con un +1333% registrato nel 2019 rispetto al 2018. Un'impennata apparentemente pazzesca che, fra l'altro, è stata raggiunta nei primi tre quarti nell'annata.

A far crescere così l'azienda sono stati principalmente prodotti come Honor MagicWatch 2 ed Honor Band 5. Non a caso l'ultimo modello di smartwatch ha fatto registrare record di vendite, con 10.000 unità vendute in 1 solo minuto. Senza dimenticarci altre novità, quali le cuffie Honor FlyPods 3 o la smartband Honor Band 5i.

