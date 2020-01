Honor View 30 al MWC 2020, assieme a 9X Pro e MagicBook

Ci avviciniamo a grandi passi al MWC 2020, la fiera annuale in quel di Barcellona dove vengono mostrate alcune fra le principali novità in ambito telefonico. Ogni anno ci sono più produttori che colgono la palla al balzo per indire un evento di presentazione per i propri nuovi dispositivi. A questo giro a tenere banco ci sarà Honor, azienda che ha appena annunciato che il 24 febbraio terrà una conferenza definita “All-Scenario Intelligence“. Una dicitura per il momento ancora vaga, ma che lascia intuire la presenza di più prodotti.

LEGGI ANCHE:

EMUI 10 Stabile arriva su altri 14 modelli Huawei ed Honor

Grandi novità per Honor al MWC 2020, fra top di gamma, mid-range e notebook

Il protagonista del MWC 2020 dovrebbe essere Honor View 30, ovvero quello che è stato presentato a novembre in Cina come Honor V30 Pro. Stiamo parlando di uno smartphone da 6.57″ Full HD+ con Kirin 990 5G, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, tripla camera da 40+8+12 MP con teleobiettivo e grandangolare, dual selfie camera da 32+8 MP e batteria da 4100 mAh con ricarica wireless rapida (anche inversa).

Ci sarebbe anche un altro smartphone, ovvero Honor 9X Pro, anch'esso già visto in Cina nel corso del 2019. Tuttavia, dovrebbe arrivare con un sensore ID posteriore anziché laterale, oltre che in due versioni in base alle memorie utilizzate. Le altre novità riguarderebbero il lancio di Honor MagicBook nelle due varianti da 14″ e 15″ e che potrebbe essere proposto con le ultime CPU Intel di 10° generazione. Avremmo, poi, Honor MagicWatch 2, oltre alle cuffie true wireless FlyPods 3.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.