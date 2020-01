Honor View 20 si aggiorna, ma soltanto se con la Magic UI 3.0

Inizia il rilascio di Android 10 a bordo del top di gamma Honor V20, commercializzato qua in Europa sotto il monicker di Honor View 20. Si tratta ancora di un aggiornamento non definitivo, dato che si tratta della Magic UI 3.0 Beta, in vista dell'update stabile. Il roll-out via OTA è partito dalla Cina, mentre per il nostro continente ci sarà da attendere ancora.

Aggiornamento 22/01: dopo il rilascio della Beta, l'update vero e proprio è partito ma è stato prontamente interrotto a causa di problemi software. Chi è riuscito ad aggiornare Honor View 20 alla Magic UI 3.0 sta ricevendo un ulteriore aggiornamento alla EMUI 10.0.0.189. Con un peso di soltanto 190 MB, introduce le patch di dicembre 2019.

Aggiornamento 23/10: il rilascio della Beta sta avendo inizio anche in Europa. Le prime segnalazioni arrivano dal Regno Unito, mentre niente da fare ancora per l'Italia.

Android 10 Beta arriva su Honor V20 con la Magic UI 3.0

Con la versione della build 10.0.0.147/148, l'aggiornamento Open Beta per Honor V20 porta con sé molte novità. Come visto con la nuova EMUI 10, la rinnovata Magazine Style UI è stata rinnovata graficamente. Huawei ha voluto creare un migliore bilanciamento fra gli spazi occupati fra i contenuti informativi e quelli interattivi. Cambiamenti che sono visibili nei menu relativi ad Impostazioni, Contatti, Note, tendina delle notifiche ed altro ancora. Il tutto con una nota cromatica ispirata al pittore nostrano Giorgio Morandi e con icone più tondeggianti e definite.

Anche l'Always-On Display è stato migliorato, aggiungendo nuove opzioni cromatiche anziché in bianco e nero. L'app Fotocamera è stata ottimizzata, le animazioni sono più fluide e dinamiche ed è stata aggiunta il tanto richiesto Tema Scuro.

