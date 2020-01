Honor MagicWatch 2 ufficiale: è record di vendite

Honor MagicWatch 2 è stato presentato ufficialmente a fianco dei nuovi Honor V30 e V30 Pro. Si tratta del secondo smartwatch ad essere svelato dalla “sorella” di Huawei e che riprende alcune features proprio da Huawei Watch GT 2. A partire dall'implementazione del Kirin A1, il primo SoC proprietario prodotto internamente. Ma vediamo insieme più nel dettaglio quali sono caratteristiche tecniche e prezzo.

Aggiornamento 02/01: un nuovo report indica un certo gradimento da parte del pubblico nei confronti del nuovo smartwatch Honor. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 30: vendite oltre i 7 milioni, +75% rispetto a Mate 20

Honor MagicWatch 2 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

La scocca offre certificazione 5 ATM contro l'acqua fino a 50 metri, permettendone l'utilizzo anche in situazioni subacquee. Ha un display AMOLED da 1.2″/39″ con densità di 326 PPI (390 x 390/454 x 454 pixel), a seconda della variante presa in considerazione. Queste sono due e variano sulla base del cinturino da 42 e 46 mm, in modo da offrire una vestibilità adeguata per polsi maschili e femminili. Differiscono anche le colorazioni: Agate Black e Sarkura Gold per il primo, Charcoal Black e Flax Brown per il secondo.

Trattandosi di uno smartwatch pensato anche per chi fa movimento, integra 15 modalità di allenamento per raccogliere ed analizzare i dati specifici. Queste modalità comprendono 8 sport all'aperto ed 8 sport all'interno, comprese camminata, corsa, ciclismo, nuoto ed altre ancora. Inoltre, le tecnologie TruSleep 2.0, TruSeen e TruRelax monitorano sonno, battito cardiaco e livello di stress. Nel caso di TruSeen, se il battito cardiaco viene rivelato come anomalo, durante l'analisi 24/7, viene inviata una segnalazione ad hoc.

Grazie all'utilizzo del Kirin A1, l'autonomia di Honor MagicWatch 2 si attesta fino a 14 giorni, permettendo all'utente di poterlo utilizzare per diversi giorni di seguito. Questi dati riguardano la versione da 46 mm, visto che per quella da 42 mm l'autonomia si attesta su massimo 7 giorni. A livello di connettività, MagicWatch 2 comprende GPS+GLONASS per la navigazione satellitare autonoma, così come un Bluetooth in grado di comunicare fino a 150 metri di distanza (per il 46 mm). Non manca la possibilità, poi, di memorizzare fino a 500 canzoni da riprodurre durante gli allenamenti.

Honor MagicWatch 2 sarà disponibile in Europa ad un prezzo di 179€ per la versione da 42 mm, salendo a 189€ per quella da 46 mm.

Aggiornamento 02/01

In tanti sono corsi a comprare Honor MagicWatch 2 nei primissimi minuti. Basti pensare che sono ne state vendute 10.000 unità in 1 minuto, dimostrando l'apprezzamento del pubblico cinese. Non è un caso che, al contrario di quella degli smartphone, la categoria degli smartwatch continui a crescere. Vedremo se accadrà lo stesso se e quando MagicWatch 2 verrà portato anche in Europa.

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!