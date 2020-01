Honor 20, 20 Pro e View 20: interrotto l’aggiornamento ad Android 10

Già arrivata su più di 10 milioni di dispositivi, la EMUI 10 è integrata anche da parte di Honor, per quanto sotto il nome di Magic UI 3.0. Nelle passate settimane vi abbiamo mostrato la lista con i modelli che sappiamo per ora riceveranno l'aggiornamento, a cui se ne sono aggiunti ufficialmente altri 3. Allo stesso tempo, l'azienda ha dichiarato di aver momentaneamente sospeso l'update per Honor 20, Honor 20 Pro ed Honor View 20.

LEGGI ANCHE:

Honor MagicWatch 2 ufficiale: è record di vendite

Magic UI 3.0 ed Android 10: stop all'update per Honor 20, 20 Pro e View 20

Per vedere il firmware basato su Android 10 sui 3 dispositivi in questione, quindi, sarà necessario attendere ulteriormente. Ecco quanto dichiarato da Honor India:

“Desideriamo informarvi che la versione stabile di Android 10 per Honor 20 è temporaneamente sospesa. Ti informiamo che inizieremo a rilasciare Android 10 entro la seconda settimana di febbraio 2020. Apprezziamo la vostra comprensione e pazienza.“

Il motivo di questo ritardo non è stato rivelato, ma supponiamo si tratti di problemi tecnici in vista del rilascio alla ROM stabile. Tutto rimandato a febbraio, anche se non è detto che il roll-out in Europa avrà luogo durante lo stesso mese.

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!