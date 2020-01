Honor 10: arriva Android 10 in versione stabile

Sembra che Honor non voglia assolutamente abbandonare i propri utenti, soprattutto quelli che hanno creduto fin da subito a questo progetto. Honor 10, infatti, è uno degli smartphone più iconici del brand, che in passato ha saputo catturare l'interesse di diversi utenti. Molti, dunque, possiedono ancora questo device. Motivo per cui Honor ha deciso di rilasciare Android 10 per questo smartphone, festeggiando così i 50 milioni di dispositivi con EMUI 10 a bordo.

Honor 10 si aggiorna alla EMUI 10, in versione 10.0.0.156

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che il brand cinese abbia deciso di rilasciare ufficialmente la versione stabile di Android 10 per Honor 10. Da qualche ora, dunque, questo smartphone può vantare la presenza della nuova EMUI 10 che porta con sé diverse novità dal punto di vista software. Oltre ad una leggera modifica dell'interfaccia, così come della grafica di molte applicazioni di sistema, al suo interno si celano altre migliorie.

Honor ha sviluppato un nuovo layout per la funzione che permette di mantenere sempre acceso lo schermo, così come un nuovo layout per la lockscreen ed alcune altre opzioni legate al comparto fotografico. Sotto tanti aspetti, dunque, questo dispositivo ha giovato di tale update, anche in ottica di un utilizzo ancora intenso nei prossimi anni.

