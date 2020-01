Haylou GT1 Plus con chip Qualcomm: le rivali delle Redmi Airdots sono in sconto a 17€ | Coupon

Con l'arrivo della Redmi Airdots, il settore delle cuffie TWS economiche ha ricevuto un bello scossone, con un concorrente degno di nota. Ma la soluzione low cost di Xiaomi non è sola e ci sono alternative in grado di portare anche qualche aggiunta, come le cuffie Haylou GT1 Plus, dal design simile ma con il supporto aptX/AAC ed un chip Qualcomm.

Haylou GT1 Plus con chip Qualcomm con supporto aptX: meglio delle Redmi Airdots?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.

Le cuffie TWS Haylou GT1 Plus arrivano con il chip Bluetooth 5.0 QCC3020, targato Qualcomm, ed il supporto ai codec aptX e AAC, tutte chicche da non sottovalutare per poter beneficiare di una qualità audio migliorata. Per connettere le cuffie al vostro smartphone non dovrete far altro che estrarle dal loro case di ricarica et voilà! Lato autonomia, l'azienda promette fino a 5 ore di riproduzione musicale e fino a 18 ore in standby. Presente all'appello la certificazione IPX5 contro sudore e schizzi d'acqua, dettaglio che rendere le Haylou GT1 Plus perfette anche per lo sport.

Le rivali delle Redmi Airdots – le cuffie TWS economiche di Xiaomi – si presentano come una valida alternativa anche per quanto riguarda il prezzo. Le GT1 Plus sono in sconto sullo store DHGate e in basso trovate il link all'acquisto con il Coupon da utilizzare per risparmiare.

Vi segnaliamo che il Coupon in questione è valido solo per i nuovi utenti. Poco male: se interessati potrete tranquillamente creare un account secondario e procedere con l'acquisto senza intoppi.

Articolo sponsorizzato.