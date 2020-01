Anche quest'oggi continuano le offerte di Banggood: le promo dello store cinese non si fermano nemmeno per il fine settimana! Siete appassionati della compagnia di Lei Jun e cercate un regalino in salsa Xiaomi per il vostro amico a quattro zampe? Allora il guinzaglio per cani di Xiaomi YouPin (si tratta di un guinzaglio a trazione) fa al caso vostro, specialmente se in sconto con Coupon!

Il guinzaglio per cani di Xiaomi YouPin costa solo 12€, grazie al Coupon dedicato

Il guinzaglio per cani di Xiaomi YouPin arriva tramite la piattaforma di crowdfunding del brand cinese ed è prodotto da Jordan & Judy. Si tratta di un guinzagli a trazione con una corda in nylon di 5 metri di lunghezza, una maniglia antiscivolo ed un comodo pulsante di blocco. Il prodotto è in sconto su Banggood con tanto di Coupon dedicato (trovate link e codice nel box in basso) e spedizione gratuita.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.