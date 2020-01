Conoscete Mi Band Maps, l'app del developer Francesco Re che consente di utilizzare i wearable di Xiaomi per la navigazione tramite Google Maps? Quale che sia la vostra risposta, se utilizzate una smartband Huawei Band 3 Pro (o 2 Pro) oppure una Honor Band 4, ora potrete sfruttare anche voi questo utilissimo strumento, chiamato Huawei Band Maps!

Aggiornamento 27/01: da oggi l'app è ufficialmente supportata per Huawei Band 4.

Aggiornamenti 28/08: la versione 3.0.6 è adesso disponibile per Huawei Band 2 Pro, 3 Pro, Honor Band 4 e per gli smartwatch Huawei Watch e Honor Watch Magic.

Huawei Band Maps porta la navigazione con Google Maps a bordo degli wearables Huawei ed Honor

Il bello è che per avere Google Maps a bordo del vostro fidato accessorio non avrete bisogno di procedure complesse e modding. Vi basterà scaricare l'applicazione Huawei Band Maps direttamente dal Play Store di Google, accoppiare la smartband Huawei/Honor che possedete e abilitare le notifiche. Dopo questa procedura, una volta che avvierete Maps da smartphone riceverete le indicazioni desiderate direttamente sul wearable. Comodo, no?

Tra le lingue disponibili abbiamo anche l'italiano – ovviamente – motivo per cui l'app risulta ancora più accessibile e gradevole per tutti. Band Maps è disponibile gratuitamente nel Play Store – tramite il badge in basso – ma alcune funzionalità saranno limitate. Sono presenti le indicazioni di base “partenza” e “continua dritto” ma per poter visualizzare tutte le indicazioni di navigazione di sarà necessario sbloccare tramite un acquisto in-app (al prezzo di un caffè, 0.99€).

