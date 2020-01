Cercate un prodotto ispirato alle Apple AirPods economico ed affidabile, con il supporto allo standard Bluetooth 5.0? Allora le cuffie TWS Gocomma i15 fanno al caso vostro, specialmente se a prezzo stacciato grazie a questo Coupon GearBest!

Le cuffie TWS Gocomma i15 scendono di prezzo grazie a questo Coupon

Le cuffie TWS Gocomma i15 si connettono automaticamente al tuo smartphone una volta estratte dal case (ovviamente dopo aver effettuato il primo pairing), sfruttano i controlli touch ed adottano uno stile semi in-ear. Immancabile il supporto a Siri, ennesima caratteristica che rende questo prodotto super allettante, visto il prezzo scontato con Coupon. In basso trovate la pagina del prodotto su GearBest, insieme al codice da utilizzare al momento dell'acquisto.

