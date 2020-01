Dopo il crollo del 2018, Gionee è tornata all'assalto con tutta una serie di dispositivi nel corso dell'anno successivo (il modello F9 Plus, l'indossabile Smart Life Watch e una valanga di Power Bank). Ed ora la compagnia cinese è pronta per l'annuncio del suo primo smartphone per il 2020, Gionee Steel 5, un dispositivo dotato di una fotocamera quadrata ed un display con notch a goccia.

Gionee Steel 5 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Gionee Steel 5 – come anticipato in apertura – arriva con un pannello IPS da 6.217″ HD+ con un piccolo notch a goccia per la selfie camera. Il retro ospita invece una Dual Camera da 12 + 2 MP, accompagnata da un doppio Flash LED e con i vari moduli disposti a quadrato. Un design che suona atipico, ma che di certo si distingue dalla sfilza di telefoni con fotocamera verticale (magari nell'angolo in alto a sinistra… e non facciamo nomi!). Di seguito trovate tutti i dettagli sulle specifiche del dispositivo; manca all'appello il chipset, non ancora confermato da Gionee.

Scheda tecnica

dimensioni di 159.7 x 75.9 x 9.9 mm

display IPS LCD da 6.217 pollici di diagonale con risoluzione HD+ (1280 x 720 pixel) e notch a goccia;

processore sconosciuto;

4/6 GB di RAM;

128 GB di memoria interna;

Dual Camera principale da 12 + 2 MP con doppio Flash LED;

selfie camera da 13 MP;

batteria da 5000 mAh con ricarica da 5V 2A;

supporto Dual SIM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS;

sistema operativo Android 9 Pie sotto forma di interfaccia proprietaria AmigoOS.

Gionee Steel 5 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone del brand cinese sarà il primo modello dell'azienda per il 2020 ma al momento Gionee non ha ancora confermato disponibilità e prezzo di vendita. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

