EMUI 10 è già arrivata su 50 milioni di dispositivi

Non passa settimana senza che uno smartphone targato Huawei o Honor riceva l'aggiornamento alla EMUI 10. Annunciata lo scorso agosto sul palco della Huawei Developer Conference, la nuova UI ha migliorato l'esperienza software dei dispositivi dell'azienda. Per l'occasione, Huawei ha cercato di migliorare la tempestività dei propri updates. E proprio oggi Wang Chenglu, presidente della divisione Consumer Business Software, ha tenuto a sottolineare come, ad oggi, la EMUI 10 si è fatta strada su 1 milione di dispositivi.

Aggiornamento 22/01: durante la giornata odierna Huawei ha parlato della continua espansione della EMUI 10. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

La EMUI 10 continua la sua diffusione su sempre più smartphone e tablet

Questo milione di terminali riguarda sia i modelli che hanno ricevuto l'aggiornamento Stabile che Beta, sia per Huawei che Honor. Non è dato sapere, però, se comprenda i modelli con EMUI Global o esclusivamente China. Parlando di mercato europeo, fino ad ora la EMUI 10 (stabile e beta) è arrivata su alcuni modelli, fra cui Mate 20 Lite, Mate 20/20 Pro, Mate 10 Pro, P30/P30 Pro e P20/P20 Pro.

Aggiornamento 20/12

Allo stato attuale, Huawei ha specificato come la EMUI 10 sia stata rilasciata su ben 10 milioni di smartphone. Questi includono 33 modelli differenti, fra top di gamma, mid-range ed entry-level. Il debutto è avvenuto sulla serie Mate 30, per poi arrivare sui terminali della serie P30, Mate 20 e così via.

Aggiornamento 22/01

A distanza di un mese dal precedente picco di espansione, Huawei ci tiene ad informarci che la EMUI 10 è stata fornita a ben 50 milioni di utenti. Una media di 10 milioni di utenti al mese, a distanza di 5 mesi di distanza dalla presentazione ufficiale dell'ultima UI.

