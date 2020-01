Erano mesi che non parlavamo di Elephone e del suo flagship PX con fotocamera a scomparsa. Conclusosi il 2019, la nuova annata vede il debutto di Elephone U3H, modello di fascia mid-range che punta a proporre qualcosa di nuovo. Per un prodotto non top di gamma troviamo caratteristiche di rilievo, come tagli di memoria da 8/256 GB ed il supporto alla ricarica wireless.

Elephone U3H ufficiale: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica e prezzo

Elephone U3H – Scheda tecnica

Display IPS da 6.53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 394 PPI;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 394 PPI; colorazioni Sky Mirror e Dark;

dimensioni di 162.5 x 77.6 x 8.7 mm;

processore octa-core MediaTek Helio P70 ;

; GPU ARM Mali-G72 MP3;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage

di storage lettore d'impronte posteriore;

dual camera posteriore da 48+5 MP con autofocus PDAF e flash LED;

con autofocus PDAF e flash LED; fotocamera frontale da 24 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, NFC, OTG, USB Type-C;

batteria da 3500 mAh con ricarica wireless;

con ricarica wireless; sistema operativo Android 10.

Elephone U3H – Prezzo e disponibilità

Non ancora annunciato del tutto ufficialmente, Elephone U3H sarà svelato in toto nel giro dei prossimi giorni. Nel frattempo, però, lo smartphone è già disponibile alla vendita sullo store ufficiale Aliexpress ad un prezzo di 219.68€.

