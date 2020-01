San Valentino sembra ancora “lontano”, ma sappiamo bene come andrà a finire: una corsa frenetica dell'ultimo minuto! Per fortuna le promo dedicate iniziano a partire già da ora e a questo giro ci pensa l'iniziativa eBay Super Week a proporci un paio di regali davvero niente male per la festa degli innamorati, con tutta una serie di prodotti a prezzo ribassato, con sconti fino al 60% e tante offerte su smartphone Xiaomi, Realme e Huawei.

eBay Super Week: ecco le offerte dedicate agli smartphone Xiaomi, Realme e Huawei

Questo Lunedì è cominciato alla grande con l'iniziativa eBay Super Week, con una vastissima selezione di prodotti tecnologici in sconto. In basso trovate le proposte più interessanti per i device cinesi, con tante offerte dedicate agli smartphone Xiaomi, Realme e Huawei.

Oltre agli smartphone, vi ricordiamo che sono in offerta anche tantissimi altri prodotti tech. Avete bisogno di un nuovo notebook, un tablet o una console? Allora date un'occhiata ai prodotti in sconto della categoria Elettronica.

Come seguire le offerte eBay in tempo reale

