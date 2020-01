Ultimo appuntamento della settimana con le offerte di Geekbuying. Lo store – conosciuto per le spedizioni celeri dal magazzino italiano – quest'oggi ci propone la nuovissima Dreame V10 di Xiaomi in offerta a 225€ con codice sconto dedicato. Vediamo più nel dettaglio le peculiarità del prodotto del brand cinese.

Dreame V10 in offerta dal magazzino italiano di Geekbuying

L'aspirapolvere wireless Dreame V10 di Xiaomi, in offerta grazie al coupon esclusivo Geekbuying, risulta essere uno dei prodotti più affidabili sul panorama dei vacuum cleaner. Tra i punti di forza del prodotto troviamo:

Motore digitale brushless di terza generazione con una potenza di aspirazione di 22.000 Pa che, grazie alla scheda madre turbo booster riesce a garantire un utilizzo duraturo;

con una potenza di aspirazione di 22.000 Pa che, grazie alla scheda madre turbo booster riesce a garantire un utilizzo duraturo; Durata di 60 minuti: grazie all'ottimizzazione delle componenti, la Dreame V10 riuscirà ad avere un'autonomia di circa un'ora;

grazie all'ottimizzazione delle componenti, la Dreame V10 riuscirà ad avere un'autonomia di circa un'ora; Filtro HEPA incluso: grazie all'utilizzo del filtro di grado H12 riesce a catturare il 99% dei batteri;

grazie all'utilizzo del filtro di grado H12 riesce a catturare il 99% dei batteri; Design compatto: la nuova aspirapolvere wireless presenta il supporto integrato alla ricarica che risulta essere un vantaggio dal punto di vista funzionale ed estetico.

Come abbiamo già accennato, acquistare il prodotto sarà semplicissimo: non dovrete far altro che applicare il codice sconto “GKBV10255” momento del check out cliccando sul box prodotto in basso. Inoltre avrete la possibilità di ricevere l'aspirapolvere wireless in tempi brevissimi, che non saranno influenzati dal capodanno cinese, dal momento che il prodotto è stoccato direttamente in Italia.

Articolo Sponsorizzato.