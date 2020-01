Siete in cerca di una soluzione economica e funzionale per tenere al sicuro la vostra borsa o le chiavi della macchina? Allora grazie al dispositivo anti smarrimento di Xiaomi YouPin in sconto con Coupon su Banggood avete trovato il prodotto che fa al caso vostro!

Il dispositivo anti smarrimento di Xiaomi YouPin è in sconto con Coupon e costa solo 15€

Il nuovo dispositivo anti smarrimento di Xiaomi YouPin – prodotto dal brand Ranres – è una semplice piastra Bluetooth da agganciare alle chiavi della macchina o alla propria borsa ed in grado di interfacciarsi con uno smartphone. Il dispositivo funziona con il dispositivo agganciato in un range massimo di 15 m; dopodiché viene riportata l'ultima posizione registrata. Insomma si tratta della soluzione ideale per tenere sotto controllo chiavi, borse o da inserire al collare del nostro amico a quattro zampe durante le passeggiate, per la massima sicurezza (senza spendere una fortuna).

Il prodotto è in sconto con Coupon su Banggood, con tanto di spedizione gratuita. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare per beneficiare dell'offerta.

