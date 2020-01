Oltre a tantissimi prodotti seri (come ad esempio il plaid riscaldante e il mini proiettore che entra nel palmo della mano) per fortuna la piattaforma di crowdfunding è in grado di strapparci qualche sorriso. E in questo caso lo fa con le cuffie TWS LINE FRIENDS, la novità più pucciosa di Xiaomi YouPin!

Su Xiaomi YouPin debuttano le cuffie TWS LINE FRIENDS

La compagnia di Lei Jun non è nuova a collaborazioni con gli animaletti di LINE FRIENDS: qualche tempo fa l'azienda ha lanciato in crowdfunding il thermos per bambini e perfino il Mi 9 SE ha ricevuto una Special Edition dedicata (che vorremmo con tutto il cuore…). E ora Brown l'orsetto e la papera Sally debuttano in una veste differente e diventano le nuove cuffie TWS LINE FRINEDS, direttamente da Xiaomi YouPin.

Le custodie delle cuffie raffigurano Brown e Sally, ovviamente ognuna con il proprio caratteristico colore. All'interno del case trovano spazio delle cuffiette dal design minimale e dalle dimensioni contenute, in stile Redmi AirDots. Rispetto alle cuffie TWS low cost, in questo caso è presente una colorazione bianca e la faccina del personaggio sulla parte superiore. Non manca il supporto al Bluetooth 5.0, la protezione IP5X ed una batteria che garantisce fino a 3.5 ore di autonomia.

Le cuffie TWS di Xiaomi YouPin LINE FRIENDS hanno debuttato sulla piattaforma del brand, ma sono disponibili anche in altri store cinesi (come nel caso di Tmall, in fonte). Il prezzo di vendita è di 189 yuan, circa 24€ al cambio attuale.

