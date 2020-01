Cercate un po' di svago dai ritmi frenetici di ogni giorno, ma puntate comunque ad un passatempo che mantenga attiva la mente? Allora il cubo di Rubik di Xiaomi YouPin calza a pennello, specialmente se in sconto con un Coupon dedicato!

Il cubo di Rubik GiiKER (da Xiaomi YouPin) è in sconto con Coupon su DhGate

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.

Il cubo GiiKER M3 arriva direttamente dalla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin e promette ore di concentrazione e divertimento. I neofiti a caccia di un gioco impegnativo troveranno pane per i loro denti, mentre per i veterani… il cubo di Rubik rappresenta sempre una sfida stimolante! A differenza del modello i2 lanciato lo scorso anno, qui non sono presenti funzionalità smart e il rompicapo viene proposto nella sua forma pura.

In basso trovate il link all'acquisto dallo store DHGate – con tanto di spedizione gratuita – insieme al Coupon da utilizzare per beneficiare del prezzo scontato. Vi segnaliamo che si tratta di un codice dedicato ai nuovi utenti, ma – ovviamente – potrete sempre creare un account secondario per poterlo utilizzare.

Articolo sponsorizzato.