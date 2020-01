Coupon eBay: risparmia 5€ sugli accessori per smartphone Xiaomi, Huawei e non solo

Questo inizio settimana si sta rivelando particolarmente propizio per gli utenti a caccia di offerte, a cominciare dal triplo Coupon MediaWorld (una manna dal cielo, c'è anche l'Apple Pencil 2 ad un prezzo super goloso), fino ad arrivare a Trony con l'Amazfit BIP Lite. Se cercate una promo più economica e che non richieda un esborso eccessivo, allora vi segnaliamo il nuovo Coupon eBay, dedicato agli accessori per smartphone (Xiaomi, Huawei e tanti altri marchi) e che vi permette di risparmiare 5€.

Ecco come risparmiare 5€ sugli accessori per smartphone grazie al nuovo Coupon eBay

Tuttavia c'è un risvolto “negativo”: il nuovo Coupon eBay è disponibile esclusivamente per gli utenti registrati che hanno ricevuto la comunicazione ne Il mio eBay. Se siete tra i “fortunati” (anche se comunque… tentar non nuoce), potrete beneficiare del codice MITGEN5, con un risparmio di 5€ a fronte di una spesa minima di almeno 20€. Il Coupon è utilizzabile per la categoria accessori smartphone, dove troverete prodotti di tutti i brand principali (compresi ovviamente Xiaomi, Huawei e così via).

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA CATEGORIA ACCESSORI PER SMARTPHONE

Tra i prodotti da acquistare in sconto, trovate anche le cuffie Redmi Airdots a 19.5€ (con spedizione rapida da Italia). Per quanto riguarda il nuovo Coupon eBay, questo potrà essere utilizzato solo dal 20 al 26 Gennaio (fino alle ore 23.59), per l'acquisto di uno o più prodotti di categorie idonee. Oltre agli accessori per smartphone le altre categorie sono:

Cibi, bevande e caffè

Ricambi e accessori per lavastoviglie

Articoli per la pulizia e il bucato

Articoli per animali

Articoli per la bellezza e la salute

Cura della persona

Per utilizzare il Coupon eBay, prima di effettuare il pagamento dei prodotti nel carrello inserite il codice nel campo dedicato: lo sconto verrà applicato istantaneamente. Infine vi ricordiamo che il buono sconto è valido solo effettuando il pagamento tramite PayPal o Carta di Credito/Debito.

