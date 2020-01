Coronavirus in Cina: XiaoAI di Xiaomi offre informazioni in tempo reale sull’epidemia

Quest'oggi Xiaomi ha annunciato una novità per le scorciatoie di XiaoAI, con una nuova scheda denominata “Epidemia polmonite in tempo reale”, con tutte le informazioni aggiornate sul caso del coronavirus in Cina. In questo modo gli utenti cinesi potranno visualizzare dettagli e novità in tempo reale in modo da restare sempre aggiornati sull'andamento dell'epidemia.

Xiaomi lancia nuova scheda di XiaoAI con aggiornamenti in tempo reale sul coronavirus in Cina

Alla fine del 2019 si contano 291 casi e 6 vittime a causa dell'epidemia del coronavirus in Cina. Il contagio è arrivato fino in Giappone, Thailandia e Corea del Sud e le autorità sanitarie di tutto il mondo sono in allerta a causa del rischio che la malattia si diffonda su scala globale. Il coronavirus in questione causa problemi respiratori e può degenerare in polmonite ed insufficienza renale.

Secondo le prime ipotesi, sembra che il primo contagio della malattia sia avvenuto nel mercato ittico di Wuhan (Cina centrale), anche se si esclude che i pesci siano il veicolo. Infatti in questo mercato vengono venduti vari tipi di animali, anche vivi. Mentre la situazione si fa più critica, con tutte le conseguenze del caso a livello internazionale, Xiaomi ha pensato bene di lanciare un nuovo servizio per diffondere aggiornamenti sul cornonavirus in Cina.

Si tratta di una nuova scheda presente nelle scorciatoie dell'app di XiaoAI, facilmente accessibile tramite gli smartphone China del brand. Inoltre è possibile aggiungere un collegamento alla scheda direttamente nella barra delle notifiche, per una visualizzazione ancora più rapida. L'azienda asiatica sta prendendo molto sul serio la situazione, offrendo un supporto ai suoi Mi Fan. Teniamo le dita incrociate per tutto e nel frattempo vi invitiamo a visitare il link in descrizione, con tutti i dettagli dell'epidemia riportati in modo esaustivo ed accurato.

