Il CES 2020 si sta rivelando più interessante del previsto, grazie alla carrellata di prodotti Amazfit (T-Rex, Bip S ed altri), Roborock, OnePlus, Mobvoi e così via. Alla fiera statunitense abbiamo assistito anche ad un gradito ritorno sulla scena: no, non stiamo parlando di POCOPHONE F2, anche se il design – a primo impatto – ricorda tantissimo quello del flagship economico del brand POCO, ma di Coolpad. La compagnia cinese ha usato il palco dell'evento di Las Vegas per annunciare il suo primo modello 5G: Coolpad Legacy 5G!

Coolpad Legacy 5G ufficiale al CES 2020: tutto quello che c'è da sapere

L'ultimo avvistamento del brand risale allo scorso settembre, con il dispositivo celebrativo per festeggiare i 26 anni dell'azienda. Tuttavia la compagnia asiatica aveva altri piani in mente ed ecco che finalmente il tutto è stato svelato nel corso del CES 2020. Coolpad Legacy 5G è il primo dispositivo del brand votato al nuovo standard di connettività ed arriva con a bordo il SoC Snapdragon 765.

Il nuovo smartphone misura 165 x 77 x 9.5 mm per un peso di 195 grammi ed è equipaggiato con un display LCD da 6.53″ con notch a goccia (e supporto ai contenuti HDR10). Coolpad Legacy 5G è dotato di una doppia fotocamera composta da un sensore da 48 MP ed un modulo grandangolare da 8 MP. La selfie camera è un'unità da 16 MP mentre la batteria da 4000 mAh presenta il supporto alla ricarica da 18W. Lato memorie, il mid-range monta 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Coolpad Legacy è il primo smartphone 5G del brand – Prezzo e disponibilità

Il nuovo dispositivo della compagnia cinese debutterà negli States nel corso del secondo trimestre del 2020, ad un prezzo di circa 400$ (circa 359€ al cambio attuale). Per quanto riguarda l'eventuale commercializzazione in altri paesi e in Cina, al momento mancano dettagli da parte del brand. Allora… che ve ne pare del nuovo gioiellino Coolpad (“leggermente” ispirato a POCOPHONE)?

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.