Confronto Roborock S5 Max vs Cecotec Conga 5090: sfida fra titani!

Difficile districarsi tra tutti i vari robot aspirapolvere presenti sul mercato. Al momento, infatti, questi prodotti sono molto richiesti, dunque tantissime aziende si sono lanciate nella produzione di tali dispositivi. Sebbene vi siano marchi già più preparati di altri in questo settore, non si può mai dare per scontato che un accessorio funzioni meglio dell'altro. Bisogna effettuare diversi test e confrontare le varie unità in prova. Quello che abbiamo fatto noi, dunque, è stato mettere l'uno contro l'altro due robot dalle ottime prestazioni, che già abbiamo avuto modo di recensire sui nostri canali. Si tratta di Roborock S5 Max e Cecotec Conga 5090. Come si saranno comportati all'interno del nostro confronto? Quale dei due avrà prevalso in questa sfida?

Confronto Roborock S5 Max vs Cecotec Conga 5090

Unboxing

Se da un lato questi due robot sono molto simili, dall'altro presentano una dotazione di vendita iniziale davvero differente. Dobbiamo specificare, quindi, che in questo caso Cecotec Conga 5090 vince a mani basse la sfida. All'interno della sua confezione, infatti, trovano spazio diversi ricambi, tra cui due panni per il lavaggio e ben due spazzole laterali. Se questo non bastasse, poi, vengono fornite anche tre differenti spazzole principali, che trovano spazio proprio sotto il robot e si preoccupano della raccolta della maggior parte dello sporco più ostinato. Ognuna di esse presenta una determinata caratteristica, che la rende più efficace su certe superfici.

Su Roborock S5 Max non abbiamo tutta questa scelta, dato che nel box di vendita è stato riposto solo l'essenziale. Nel caso in cui si volesse sostituire qualche componente, dunque, sarebbe necessario procedere all'acquisto di parti di ricambio nuove. Dato che il suo prezzo di vendita non è proprio contenuto, il brand avrebbe potuto anche fare uno sforzo maggiore, introducendo qualche accessorio aggiuntivo. Non stiamo, però, a segnalare nuovamente tutto quello che si trova in queste confezioni, dato che una lista completa delle varie parti è già disponibile nelle singole recensioni.

Design & Materiali

Dobbiamo subito specificare che questi due prodotti presentano prezzi di vendita differenti. Ci sono un centinaio di euro di differenza e questo tipo di aspetto potrebbe influenzare molto alcune scelte, anche a livello stilistico. Nonostante questo, comunque, sono più simili di quello che si pensi, dunque affronteremo questo confronto nella maniera più oggettiva possibile, partendo proprio dal design.

Questi due prodotti non presentano molte differenze a livello estetico, essendo dotati entrambi di una torretta centrale, utilizzata per mappare l'intera abitazione. Se diamo un'occhiata alle dimensioni, poi, troviamo moltissime analogie. Da questo punto di vista, infatti, Roborock S5 Max risulta essere leggermente più grande, ed anche più alto, ma si tratta di una distanza di pochissimi centimetri. Non vi riportiamo, però, le misure precise dei due modelli, semplicemente perché su Cecotec Conga 5090 non siamo sicuri che le informazioni trovate in rete siano del tutto esatte. Nel sito ufficiale, infatti, non sono indicati questi valori.

Tutta la parte superiore del Conga 5090 è rivestita in vetro, donando al prodotto un aspetto premium. Su tale modello, dunque, è stata utilizzata leggermente meno plastica che su Roborock S5 Max, risultando in generale anche più solido di quest'ultimo. Da un certo punto di vista, infatti, le plastiche sono molto simili, ma sul dispositivo di Cecotec donano un maggior senso di robustezza. Anche sotto il profilo tecnico, poi, non troviamo differenze in merito alla disposizione di alcune componenti, come i sensori anticaduta e anticollisione. Su Roborock S5 Max, però, la spazzola laterale presenta una qualità migliore, riuscendo a raggiungere con efficacia tutti gli angoli. Siamo al cospetto, comunque, di due prodotti che hanno optato per un design minimale. Sono presenti, infatti, solo due tasti sulla parte superiore, entrambi sfruttati per le medesime funzioni.

Osservando la disposizione delle componenti per la raccolta dello sporco, inoltre, notiamo alcune differenze. Su Roborock S5 Max è necessario sollevare il coperchio ed estrarre l'apposito contenitore, mentre su Cecotec Conga 5090 questo viene estratto dal retro, attraverso un semplice sistema di aggancio. Oltre questi punti, però non notiamo altre particolari differenze. Sotto questo aspetto, dunque, Conga 5090 si posiziona al primo posto.

Software

Stiamo confrontando due prodotti che, sotto ogni aspetto, presentano software differenti. Roborock S5 Max, dunque, può godere di tutta l'esperienza accumulata nel tempo, grazie anche alle varie collaborazioni con Xiaomi. Abbiamo, quindi, un'integrazione con l'app ufficiale quasi impeccabile. Grazie ad essa, infatti, sarà possibile comandare il nostro robot in totale libertà, potendo sfruttare le tantissime funzioni presenti al suo interno.

Cecotec Conga 5090 mette a disposizione un'app che non riesce ad eguagliare la concorrenza. Secondo il nostro parere, infatti, a livello di funzioni siamo su un gradino inferiore. Non troviamo, dunque, l'elasticità che offre l'app di Roborock, così come la sua stabilità in ogni condizione. Come detto anche nella recensione completa di questo prodotto, infatti, più di una volta è capitato che il software smettesse di funzionare a dovere. Non si sa per quale motivo talvolta il nostro account non viene più riconosciuto a dovere dall'applicazione, mostrandoci un errore di connessione. Questo problema può essere superato utilizzando il telecomando in dotazione. Con tale accessorio, però, non si può avere accesso ad un livello di personalizzazione della pulizia molto elevato.

Se diamo un'occhiata alle funzioni presenti, comunque, non notiamo particolari differenze. Su Roborock S5 Max, però, si ha maggior libertà di movimento. Grazie al proprio editor, infatti, potrete personalizzare la mappa della vostra abitazione in maniera puntuale, curando ogni minimo dettaglio. Bisogna specificare, però, che il Conga 5090 è compatibile anche con Google Assistant e Alexa, sebbene tale feature abbia ancora bisogno di essere aggiornata e migliorata.

Hardware & Performance

Ci sono diversi dati che potremmo mettere a confronto in questo articolo. Vogliamo, però, porre l'accento su una caratteristica in particolare. Da un lato, infatti, Roborock S5 Max propone una potenza pari a 2.000 Pa, mentre dall'altra parte Cecotec Conga 5090 offre 8.000 Pa. Si tratta, dunque, di una differenza sostanziale. Quanto incide, però, a livello pratico? Secondo il nostro parere, dunque, questa specifica tecnica non è così fondamentale come si possa credere. Non possiamo negare, però, che la quantità di sporcizia raccolta dal Conga 5090 sia leggermente superiore, a parità di condizioni.

Se dobbiamo giudicare il funzionamento di queste due macchine, le valutazioni si ribaltano. Vi sembrerà strano, dunque, ma S5 Max risulta essere molto più affidabile rispetto al Conga 5090. Non si tratta, però, di una valutazione in merito alla qualità nella pulizia, quanto più della precisione nei movimenti. Con il prodotto di Roborock, infatti, potrete sfruttare un'intelligenza artificiale leggermente più fine rispetto a quella della concorrenza. Questo robot, infatti, non si è mai boccato in alcun angolo ed ha sempre calcolato bene gli spazi attorno a sé. Non si può dire lo stesso della controparte, perché in questo caso ci sono state occasioni in cui il dispositivo ha fatto fatica a districarsi in alcune aree. Da un certo punto di vista il Conga è più preciso e scrupoloso nella pulizia, ma si muove in maniera meno precisa.

Nel caso in cui abbiate dei piccoli scalini in casa, di 2-3 centimetri di altezza, entrambe le soluzioni risultano valide. Quando viene impostata la modalità turbo automatica, in prossimità di tappeti, solo il Roborock riesce ad attivarsi nei giusti tempi. Da questo punto di vista, dunque, il device di Cecotec impiega troppo tempo nel riconoscimento di quello che si trova sotto di esso, ritardando di diversi secondi l'accensione del turbo. Bisogna spezzare anche una lancia in favore di quest'ultimo prodotto, però, perché in quanto a pulizia offre un sistema molto più accurato.

Sia che si utilizzi la modalità standard, sia che si sfrutti il modulo per il lavaggio, ho trovato più efficace questo robot. Con Roborock S5 Max si riesce comunque a pulire un'intera abitazione, ma sembra che tutto venga svolto in maniera più sommaria. Osservando il modulo di lavaggio di Cecotec Conga 5090, poi, notiamo la presenza di due scompartimenti: uno per l'acqua, delle stesse dimensioni di quello dello sfidante, ed uno per lo sporco. Durante la pulizia, quindi, il robot invia lo sporco catturato in questo piccolo box, evitando che tutto si mischi all'interno della vaschetta con il liquido. Si tratta di una raffinatezza, dunque, che non troviamo su S5 Max.

Autonomia

A livello di autonomia la sfida non è del tutto equilibrata. Su Roborock S5 Max, infatti, trova spazio un'unità da 5.200 mAh, mentre su Cecotec Conga 5090 abbiamo una batteria da 6.400 mAh. Da questo punto di vista, quindi, il Conga restituisce una durata buona, ma non migliore, coprendo comunque un'area davvero ampia con una singola carica. Bisogna considerare, infatti, che la maggior potenza richiede un dispendio di energia più elevato, sebbene la distanza con il Roborock non sia comunque così grande.

Entrambi sono in grado di coprire un'area di 200 metri quadrati nominali senza problemi. Da segnalare, però, l'osservazione di tempi più lunghi per coprire una stessa zona da parte del Conga 5090, che in media può impiegare anche 10 minuti in più del Roborock. Sono praticamente identici i movimenti eseguiti da questi due robot, ma il Cecotec perde molto tempo nella scansione della stanza, motivo per cui i risultati finali riportano certi valori.

Con questi due prodotti, comunque, non avrete alcun problema a livello d'autonomia. Nel caso in cui si dovessero scaricare, infatti, tornerebbero direttamente alla base in autonomia, ricaricandosi quanto basta per ultimare la pulizia della zona mancante. A meno che non possediate una casa davvero molto vasta, però, difficilmente riuscirete a mettere in crisi questi due device sotto questo aspetto.

Prezzo & Conclusioni

Cecotec Conga 5090 ha un prezzo, di listino, pari a 599 euro, mentre Roborock S5 Max si aggira sui 420 euro. Si tratta, dunque, di una differenza considerevole a livello economico. Motivo per cui la nostra scelta ricade su S5 Max, nonostante vi siano alcune importanti mancanze. A livello di accessori, infatti, la dotazione di vendita è davvero scarna. Riguardo il funzionamento, però, non abbiamo avvertito un'enorme differenza con il dispositivo di Cecotec, sebbene quest'ultimo pulisca più a fondo rispetto alla concorrenza. Quest'ultimo device, infatti, ha un sistema molto più raffinato e, lato design, non ha nulla da invidiare ad altri prodotti simili presenti sul mercato.

Questa nostra scelta, dunque, ricade sul rapporto qualità-prezzo, a cui molti utenti sono sempre attenti. Si tratta, in ogni caso, di due ottimi prodotti che, indipendentemente dal prezzo richiesto, saremmo pronti a consigliare a qualsiasi tipo di acquirente. Vi lasciamo qui sotto, dunque, i link per procedere all'acquisto dei due robot aspirapolvere.

Link d'acquisto Cecotec Conga 5090: https://bit.ly/2tKvt2k