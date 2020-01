ColorOS 7: ecco su quali smartphone arriverà prima

Con la nuova interfaccia, la ColorOS 7, l'azienda asiatica vuole cercare di portare uno stile inedito sui propri smartphone. Da quest'anno, infatti, OPPO ha spinto molto anche sul mercato internazionale, uscendo un po' fuori dai confini cinesi. Questo, dunque, ha portato a qualche ripensamento in merito al proprio sistema, definito da molti ancora troppo poco occidentale, come visto anche su OPPO Reno 2. Motivo per cui con questo sistema le cose dovrebbero cambiare sensibilmente, soprattutto in Cina. Ancor prima che in Europa, infatti, tale interfaccia sbarcherà in Asia su molti device del gruppo.

ColorOS 7 arriverà prima su OPPO Reno

Da qualche ora è comparsa in rete una nuova slide, che mostra il programma di rilascio della ColorOS 7 in Cina. Già in fase di lancio, infatti, l'azienda aveva anticipato l'arrivo di una versione beta, che avrebbe coinvolto alcuni prodotti proprio a partire dal 2020. Ora che ci troviamo all'interno del primo trimestre, dunque, la notizia che tutti aspettavano non si è fatta attendere.

Sarà OPPO Reno il primo device a beneficiare della nuova ColorOS 7. Già in questi giorni, quindi, tutti i possessori di questo modello (in Cina) dovrebbero cominciare a ricevere l'update. All'interno di questa lista, però, compaiono anche molti altri prodotti della famiglia Reno. Troviamo, quindi, Reno Inspiration Edition, Reno 10x Zoom Edition, Reno Barcelona Custom Edition, Reno Ace, Reno Ace Gundam Edition e Reno 2. A partire dal 13 gennaio, poi, sarà la volta di OPPO R17, mentre dal 15 gennaio di tutti i modelli R17 Pro. Nel secondo trimestre, poi, si aggiorneranno anche OPPO Find X, Reno Z e K5, dunque solo nel terzo trimestre l'update giungerà anche su Reno 2z.

