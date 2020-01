Continuano le offerte per i prodotti dedicati ai nostri amici a quattro zampe, stavolta con il collare LED anti smarrimento per cani di Xiaomi YouPin, una soluzione carinissima che permette di tenere sott'occhio il vostro compagno durante le uscite in liberà.

Il collare LED anti smarrimento per cani è il offerta lampo su GearBest e costa solo 11€

Il collare luminoso per cani di Xiaomi YouPin è disponibile nella colorazione blue e può essere regolato semplicemente tagliando la parte in eccesso, in modo da adattarlo alla perfezione al collo del vostro amico a quattro zampe. Il dispositivo è realizzato in silicone morbido: oltre ad essere un materiale leggero e sicuro è semplicissimo da pulire; inoltre, tramite il pulsante di accensione sarà possibile impostare una luce intermittente lenta o veloce, oppure mantenere il flash costante. Il collare LED per cani di Xiaomi YouPin integra una comoda batteria che garantisce fino a 3 ore di autonomia con una singola ricarica (che avviene tramite una porta microUSB).

Insomma, se siete in cerca di un collare anti-smarrimento per il vostro compagno… come al solito ci pensa Xiaomi YouPin! Il prodotto è disponibile all'acquisto su GearBest – tramite il pulsante in basso – in offerta lampo a 11.8€.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.