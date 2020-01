CHUWI HeroBook Pro debutta su Banggood ed è in sconto con Coupon

Avvistato pochi giorni prima della fine dell'anno, CHUWI HeroBook Pro è pronto al debutto sullo store Banggood. E quale modo migliore di cominciare in bellezza il 2020 se non con un Coupon dedicato al nuovo ultrabook economico del produttore cinese?

CHUWI HeroBook Pro arriva su Banggood ed è già in offerta | Coupon

Il nuovo CHUWI HeroBook Pro si presenta come una versione rinnovata del modello base, con una scheda tecnica migliorata. In primis, il terminale adotta il processore Intel N4000, una soluzione di certo più avanzata rispetto al precedente Atom x5-E8000 (qui trovate la nostra recensione). Arrivano novità anche lato memorie, con 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. Allora… pronti a dare il benvenuto a questo notebook economico?

Il dispositivo è già in sconto su Banggood, grazie al Coupon che trovate nel box in basso (da utilizzare al momento dell'acquisto).

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.