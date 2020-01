Il nuovo cacciavite elettrico Xiaomi Wiha 8 in 1 con Type-C è in sconto del 30%

Avvistato qualche tempo fa sulla solita piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun, il nuovo cacciavite elettrico Xiaomi Wiha Electric Screwdriver arriva su GearBest in offerta lampo. Andiamo a fare un ripasso di tutte le caratteristiche di questo particolare dispositivo!

Xiaomi Wiha 8 in 1 con Type-C: il nuovo cacciavite elettrico ricaricabile è in offerta su GearBest

Il cacciavite elettrico Xiaomi Wiha 8 in 1 arriva con una pratica luce LED per illuminare la zona di lavoro, un set da 8 punte differenti con attacco magnetico ed una batteria integrata da 1500 mAh, ricaricabile tramite porta USB Type-C. Insomma, si tratta di una soluzione perfetta sia per gli appassionati del bricolage che per gli utenti in cerca di una prodotto più “tosto”.

Il nuovo cacciavite elettrico targato Xiaomi Wiha è disponibile in offerta lampo su GearBest (con uno sconto del 30%) e spedizione gratuita. In basso trovate il link all'acquisto.

