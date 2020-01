La borraccia Eco Friendly di Xiaomi YouPin è in offerta lampo a 10€

Per una scelta Eco Friendly, dì addio alle bottigliette di plastica e scegli un prodotto sicuro e dotato del massimo isolamento. E ovviamente anche in questo caso Xiaomi YouPin arriva in nostro soccorso, con la borraccia termica targata Jordan & Judy.

La borraccia termica Jordan & Judy di Xiaomi YouPin è in sconto su Banggood

La borraccia termica di Jordan & Judy – un marchio che è una garanzia – arriva direttamente da Xiaomi YouPin nelle versioni da 230/450 ml. Il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile a doppio strato e garantisce un isolamento termico completo, che permette di tenere al caldo (o al fresco!) le vostre bevande. Ovviamente si tratta di acciaio inox 304, quindi perfettamente adatto per alimenti viste le sue proprietà atossiche e inodori. Il tappo in silicone completa il quadro, garantendo una chiusura impeccabile e senza fuoriuscite.

La borraccia termica di Xiaomi YouPin è disponibile in offerta lampo su Banggood in due versioni: quella da 230 ml (a 10.7€) e quella da 450 ml (14.3€), ognuna in tre colorazioni differenti.

