La settimana si apre con una nuova offerta di Banggood dedicata agli utenti in cerca di un muletto, ma non di uno qualsiasi, bensì di un dispositivo compatto (esistono ancora gli smartphone compatti?) e dotato di una buona autonomia. E la scelta non può che ricadere su ASUS ZenFone Max M1, medio di gamma con un display da 5.5 pollici ed una batteria da 4000 mAh.

ASUS ZenFone Max M1 è il vostro nuovo muletto e costa solo 66€ grazie a questo Coupon

Lo smartphone viene proposto in sconto con Coupon su Banggood, a soli 66€. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare per beneficiare dell'offerta. Per quanto riguarda le specifiche, ASUS ZenFone Max M1 è un dispositivo “vecchio stampo”, che punta sulle dimensioni ridotte grazie ad un pannello da 5.5 pollici in un corpo da dispositivo da 5 pollici. Nonostante le dimensioni, lo smartphone integra una batteria da 4000 mAh. Il resto delle specifiche comprendono il SoC Snapdragon 430, 3 GB di RAM, 32 GB di storage espandibili ed una fotocamera principale da 13 MP.

