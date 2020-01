ASUS ZenFone 4: niente Android 9 Pie, ma c’è la Beta ufficiale

Se avete un ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) e state attendendo l'aggiornamento ad Android 9 Pie, purtroppo non c'è più niente da fare. Oggi l'azienda taiwanese ha reso ufficiale che non rilascerà l'update post Oreo. Il motivo? La volontà di preservare le prestazioni del telefono, le quali sarebbero compromesse dalla più recente release software. Una novità che potrebbe sorprendere alcuni, visto che lo scorso giugno era stata rilasciata una beta ufficiale. Fra l'altro, questa Beta sarà mantenuta online, per quanto non riceverà gli aggiornamenti di routine.

Aggiornamento 05/01: dopo mesi dall'annuncio che Pie non arriverà stabilmente, ZenFone 4 riceve la Beta 2 dell'aggiornamento che non si farà. La trovate a fine articolo.

Adesso è ufficiale: non ci sarà Android 9 Pie per ASUS ZenFone 4

Ecco il comunicato ufficiale:

Salve a tutti,

Per preservare le prestazioni del sistema e la stabilità di ZenFone 4 (ZE554KL), ASUS non ha in programma di aggiornare ulteriormente Android 9 (Pie), ma continuerà a mantenerlo su Android Oreo. Gli utenti sono invitati a scaricare Android 9 (Pie) Beta al seguente link: https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/HelpDesk_BIOS/

Si tenga presente che la versione Beta di Android 9 (Pie) non sarà supportata con aggiornamenti di routine. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato e la vostra considerazione sarà molto apprezzata. Grazie per il vostro continuo supporto.

Aggiornamento 05/01

ASUS rilascia ufficialmente la Beta 2 per il firmware basato su Android 9 Pie per ASUS ZenFone 4 (ZE554KL). Se voleste provarla, potete farlo scaricandola da questo link, con migliorie che riguardano sia stabilità che prestazioni.

