ASUS Zenfone Max Pro M1 comincia a ricevere Android 10

Lanciato con a bordo Oreo, ASUS Zenfone Max Pro M1 sta finalmente cominciando a ricevere il suo secondo major update, con la prima release beta dedicata ad Android 10. Andiamo a scoprire tutte le novità dell'aggiornamento ed i dettagli sulle tempistiche di rilascio per tutti i modelli.

Android 10 arriva su ASUS Zenfone Max Pro M1, per ora solo in beta

Il medio di gamma del brand asiatico è stato particolarmente apprezzato dagli appassionati grazie alla sua autonomia mostruosa (qui trovate la nostra recensione). A distanza di quasi due anni dal lancio ufficiale, ASUS Zenfone Max Pro M1 resta ancora uno smartphone attuale, disponibile a cifre abbordabili. Per quanto riguarda l'aggiornamento ad Android 10 beta, il nuovo firmware (versione 17.2017.1911.407, del peso di 1.6 GB) introduce il tema scuro nativo, le gesture full screen, il Digital Wellbeing e tutte le novità già viste nell'ultima versione dell'OS del robottino verde.

Di seguito trovate i link al download, ma – come al solito in questi casi – vi invitiamo ad agire con cautela. L'update ad Android 10 è ancora in versione beta, quindi potrebbero verificarsi malfunzionamenti, bug e problemi di instabilità dato che questo tipo di release serve proprio ad individuare eventuali difetti.

Al momento l'azienda asiatica non ha ancora confermato quando arriverà la versione stabile; non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo.

