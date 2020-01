ASUS ROG Phone 2, Realme X2 e Xiaomi Mi 9 Lite sono supportati dalla TWRP

Siamo in presenza di tre smartphone completamente differenti, appartenenti a fasce di prezzo diverse. ASUS ROG Phone 2, infatti, è un vero e proprio top di gamma, mentre Realme X2 e Xiaomi Mi 9 Lite appartengono a categorie ben più basse. Nonostante questo, si tratta di device che hanno riscosso un discreto successo, perché riescono ad offrire un rapporto qualità-prezzo davvero elevato. Ora, dunque, sarà possibile anche modificare intimamente questi dispositivi, grazie al supporto ufficiale alla TWRP.

Avvio dello sviluppo di ROM personalizzate

Da sempre, il mondo del modding ha affascinato tante persone. Nel corso di questi anni, fin dai primi device Android usciti sul mercato, diversi sviluppatori di terze parti hanno messo a punto alcune ROM davvero eccezionali. Anche alcuni smartphone, poi, si sono prestati meglio di altri a tale tipo di lavoro. Ad oggi, quindi, pare che a questa famiglia si uniranno altri tre device: ASUS ROG Phone 2, Realme X2 e Xiaomi Mi 9 Lite. Questi hanno ricevuto, infatti, il supporto ufficiale alla TWRP.

Grazie ad essa, dunque, sarà possibile ricorrere ad alcune modifiche del sistema tramite i moduli Magisk, con kernel personalizzati o ROM “cucinate” ad hoc per questi smartphone. Qui in basso, in ogni caso, trovate i link per il download delle TWRP ufficiali per tutti questi device, con il relativo forum da cui attingere le più importanti informazioni.

ASUS ROG Phone 2 – Download TWRP – Forum XDA-Developers

Realme X2 – Download TWRP – Forum XDA-Developers

Xiaomi Mi 9 Lite – Download TWRP – Forum XDA-Developers

