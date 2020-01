ASUS Rog Phone 2: il flagship da gaming arriva su DxOMark

Dopo le valutazioni in merito al comparto audio, DxOMark ha dato il suo giudizio anche per quanto riguarda il comparto fotografico di ASUS Rog Phone 2. Come si sarà comportato il super smartphone da gaming nei test fotografici per eccellenza?

ASUS Rog Phone 2 ha totalizzato 95 punti su DxOMark

Il flagship da gaming di ASUS – di cui qui trovate la nostra recensione – ha raggiunto i 95 punti su DxOMark; precisamente il punteggio è diviso in 97 punti per il lato fotografico e 92 per quello video. A dispetto dei principali top di gamma del momento, ASUS Rog Phone 2 è equipaggiato con una “semplice” dual camera, composta da un sensore da 48 MP ed un modulo grandangolare da 13 MP, accompagnato da un flash Dual LED e con autofocus PDAF.

Per quanto riguarda il giudizio di DxOMark, per il team del portale è bene tenere a mente che il Rog Phone 2 va acquistato come uno smartphone da gaming e non come un camera phone.

Il dispositivo si è comportato abbastanza bene, con un autofocus veloce ed efficiente, una buona esposizione, un bilanciamento del bianco accurato ed un bokeh affidabile. Tuttavia non mancano i contro e lo staff sottolinea come i risultati siano leggermente sotto tono se confrontati con il precedente ASUS Zenfone 6. Per quanto riguarda i sample foto di DxOMark e tutti i dettagli sul comparto fotografico di Rog Phone 2, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

