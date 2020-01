ROG Phone 2: disponibile la Beta 3 di Android 10 | Download

Qualche giorno fa abbiamo assistito alla notizia di arrivo di Android 10 a bordo di ASUS ZenFone 6 e 6Z. Lo stesso accadrà successivamente per ASUS ROG Phone 2, l'altro top di gamma del produttore taiwanese. Dopo l'update a Pie del primo modello, la più recente release del firmware Google sta per approdare sull'ultimo smartphone da gaming.

Aggiornamento 08/01: oggi è stata rilasciata la terza beta dell'ultimo firmware di Google. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Android 10 sta per essere testato su ASUS ROG Phone 2 e potete farlo anche voi

Per il momento non c'è ancora un periodo di aggiornamento, visto che ASUS ha deciso di avviare preventivamente un programma di Beta Testing pubblico. Questo è a disposizione di tutti i possessori di ASUS ROG Phone 2 (ZS660KL), ovvero la variante internazionale da 12/512 GB e non quella Cinese da 8/128 GB.

È necessario essere membri attivi del forum ZenTalk: ovviamente il tutto si svolgerà in lingua inglese, con la quale fornire feedback quotidiani ai membri incaricati di raccoglierli. Con l'aggiornamento ad Android 10 arriverà anche quello della ZenUI, con le relative novità. Se foste interessati, potete registrarvi dal link nel thread dedicato, da cui fornire dati come IMEI e numero seriale del telefono in vostro possesso.

Aggiornamento 08/01

Il 2020 parte con il roll-out prima della Beta 2 e adesso della Beta 3 per ROG Phone 2 con l'aggiornamento ad Android 10. Le novità introdotte con questo updates riguardano i miglioramenti di stabilità del sistema, degli accessori e la correzione dei problemi di registrazione video e audio.

Se voleste testarla sul vostro ROG Phone 2, potete scaricarla dal link qua sotto. Per effettuare l'installazione, dovrete scaricare il file, rinominarlo in “UL-ASUS_I001_1-ASUS-17.0210.1912.32-1.1.34-user.zip” (senza virgolette), piazzarlo nella cartella principale della memoria interna e riavviare il dispositivo.

Scarica la Beta 2 di Android 10 per ASUS ROG Phone 2

