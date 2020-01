Le offerte targate MediaWorld continuano, con prezzi davvero niente male grazie al triplo Coupon, ma c'è un nuovo agguerritissimo avversario in città. Amazon ha deciso di darci dentro rilanciando la sua promo dedicata agli Amazon Warehouse Deals, con il 20% di sconto su tutta una serie di prodotti selezionati, venduti e spediti da Amazon. E ovviamente, per noi che siamo affamati di smartphone Xiaomi e Huawei, le occasioni non mancano di certo!

Amazon Warehouse Deals: offerte smartphone Xiaomi e Huawei a prezzi super!

Per i meno informati, gli Amazon Warehouse Deals sono una serie di prodotti “resi” vagliati di Amazon e perfettamente funzionanti, ma non vendibili dallo store come nuovi. Per questo motivo vengono proposti a prezzo ribassato, per la gioia degli utenti in cerca di occasioni. Addirittura può capitare di trovare prodotti praticamente nuovi e mai spediti, ma venduti su Warehouse per determinati motivi (ad esempio la confezione danneggiata). Accanto ad ogni prodotto viene specificata in modo chiaro la condizione, la presenza o meno della confezione originale e così via. Come avvenuto in occasione del Black Friday, il celebre portale di e-commerce ha dato il via ad una nuova promo pazzissima, con uno sconto del 20% su vari prodotti Warehouse Deals. E ovviamente non possono mancare offerte su smartphone Huawei, Xiaomi e di altri brand blasonati.

Il risultato? Smartphone Xiaomi e Huawei (e non solo) in offerta a prezzi bassissimi, in alcuni casi i più bassi di sempre. Vi lasciamo con una selezione di prodotti e vi ricordiamo che lo sconto del 20% viene applicato nel carrello e verrà visualizzato in fase di checkout.

Vi ricordiamo che le offerte proposte sul portale sono super allettanti e che per questo motivo potrebbero terminare a strettissimo giro (e quindi non essere più disponibili nel momento in cui leggete). Per questo motivo vi segnaliamo ancora una volta il nostro gruppo Telegram dedicato, in cui potrete trovare tutte le offerte in tempo reale e restare sempre aggiornati. La promo Warehouse Deals durerà per una settimana, quindi conviene rimanere sintonizzati!

