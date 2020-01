Durante il CES 2020 non poteva mancare Huami, azienda leader del settore dei dispositivi indossabili, con tutta una serie di novità dedicati agli appassionati di fitness. La compagnia cinese ha presentato ufficialmente il nuovo Rugged Watch, Amazfit T-Rex, dispositivo votato alla massima resistenza e con certificazione di grado militare.

Amazfit T-Rex ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Rugged Watch

Design e caratteristiche

Il nuovo smartwatch Rugged di Huami – Amazfit T-Rex – è probabilmente il più affidabile tra gli indossabili con certificazione militare sul mercato. Il dispositivo non si fa mancare nulla ed arriva con un corpo ultra resistente con certificazione MIL-STD-810G, un display AMOLED da 1.3 pollici ed una batteria che garantisce fino a 20 giorni di autonomia. La massima resistenza è garantita per tutte le attività, grazie alle capacità waterproof fino a 5 ATM.

Amazfit T-Rex integra un sensore GPS Sony, una soluzione a 28 nm in grado di offrire la massima precisione, ma con consumi ridotti. Il sensore ottico auto-sviluppato Huami fornisce un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca ad alta precisione. Non manca il supporto a ben 14 sport: corsa all'aperto, camminata, ciclismo all'aperto, tapis roulant, alpinismo, trail running, ciclismo indoor, trainer ellittico, freestyle, piscina (sci, nuoto libero e triathlon verranno aggiunti in seguito mediante aggiornamento del software).

Specifiche

Display AMOLED da 1.3″ 360×360 pixel;

Touch Screen con protezione Corning Gorilla 3;

Batteria da 390 mAh;

Materiali utilizzati – materiale polimerico ad alta resistenza;

Dimensioni: 47.7 x 47.7 x 13.5 mm;

Peso: 58 grammi (con il cinturino);

Posizionamento: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo;

Bluetooth 5.0;

Grado di impermeabilità: 5 ATM;

Posizionamento GPS + GLONASS;

Certificazione militare MIL-STD-810G.

Amazfit T-Rex – Prezzo e disponibilità

Il primo Rugged Watch della serie Amazfit sarà disponibile all'acquisto in Italia da Unieuro e sullo store Amazfit.shop, nel corso del mese di gennaio, al prezzo di 129€. Non appena Amazfit T-Rex sarà disponibile all'acquisto provvederemo ad aggiornare l'articolo.

Discuti con noi dell'articolo e dinel gruppo Telegram . Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate su GizDeals