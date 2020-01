Amazfit T-Rex: ecco il primo hands on

Sono passate davvero poche ore dall'annuncio ufficiale di Amazfit T-Rex. Quest'anno, dunque, Huami ha deciso di cominciare subito con qualche nuovo interessante prodotto, approfittando della propria presenza al CES di Las Vegas. Con questo dispositivo, dunque, il brand si lancia per la prima volta nel mercato dei rugged watch, mostrando un accessorio dotato di un design davvero robusto. Qualche istante fa, dunque, ne abbiamo potuto apprezzare ancora meglio le linee, grazie al primo hands on comparso in rete.

Amazfit T-Rex mostra la sua robustezza in alcuni scatti

Sembra che sul web non si sia perso tempo nella pubblicazione del primo hands on di questo nuovo Amazfit. Con T-Rex, dunque, Huami ha voluto proporre un prodotto differente, dotandolo di una certificazione militare MIL-STD-810G e di un display AMOLED da 1,3 pollici di diagonale. Dalle foto comparse in rete, dunque, si intravede qualche schermata dell'interfaccia, che presenta ancora la lingua cinese.

LEGGI ANCHE:

Amazfit PowerBuds, ZenBuds e HomeStudio ufficiali al CES 2020

Notiamo come tutta la struttura esterna non presenti nessuna caratteristica inedita, ispirandosi ad alcuni altri marchi del passato. Tutta la struttura esterna, infatti, mostra un design simile ad altri orologi digitali, come ad esempio quelli prodotti da Casio. Malgrado questo, però, le dimensioni non sembrano essere eccessive, calzando molto bene al polso del soggetto inquadrato. Non vediamo l'ora di poterlo provare quanto prima, quindi maggiori informazioni a riguardo arriveranno solo nel corso delle prossime settimane. Vi lasciamo qui sotto, comunque, la scheda tecnica di Amazfit T-Rex.

Scheda Tecnica

Display AMOLED da 1.3″ 360×360 pixel;

Touch Screen con protezione Corning Gorilla 3;

Batteria da 390 mAh;

Materiali utilizzati – materiale polimerico ad alta resistenza;

Dimensioni: 47.7 x 47.7 x 13.5 mm;

Peso: 58 grammi (con il cinturino);

Posizionamento: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo;

Bluetooth 5.0;

Grado di impermeabilità: 5 ATM;

Posizionamento GPS + GLONASS;

Certificazione militare MIL-STD-810G.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.