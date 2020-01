Amazfit PowerBuds, ZenBuds e HomeStudio ufficiali al CES 2020

Nel corso dell'evento al CES 2020, Huami ha lanciato il suo primo smartwatch rugged (insieme al nuovo Bip S), ma questo non è stato il solo dispositivo presentato dal brand cinese. L'azienda ha ufficializzato anche altri accessori smart: gli auricolari TWS Amazfit PowerBuds e ZenBuds, insieme al tapis roulant Amazfit HomeStudio. Ecco tutti i dettagli di queste novità.

Amazfit PowerBuds, ZenBuds e HomeStudio ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi prodotti del brand | CES 2020

Le nuove cuffie TWS Amazfit PowerBuds sono l'ennesima soluzione di Huami dedicata agli sportivi, grazie alla funzionalità di monitoraggio del battito cardiaco durante l'allenamento. Le cuffie integrano un sensore ottico PPG per il controllo dell'attività cardiaca, in grado di rivelare anomalie durante l'utilizzo in ambito sportivo.

Le cuffie PowerBuds offrono fino a 23 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica e garantiscono fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica; la custodia funge anche da pratica base di ricarica, offrendo altre 16 ore di utilizzo. Grazie alla ricarica rapida, basteranno solo 15 minuti per almeno 2 ore di musica. Non mancano la riduzione del rumore di fondo ENC, la certificazione IPX5 contro il sudore e la pioggia e i controllo touch.

Gli ZenBuds di Amazfit sono auricolari intelligenti che eliminano il rumore e sono appositamente progettati per aiutare l'utente a dormire. Riducendo i rumori di esterni e riproducendo suoni rilassanti, queste cuffie consentono di bloccare il mondo esterno e addormentarsi senza sforzo. Nel frattempo, la funzione di monitoraggio del sonno intelligente analizza la qualità del sonno ogni notte, aiutando sviluppare un corretto approccio al sonno.

Per quanto riguarda il tapis roulant Amazfit HomeStudio, si tratta di una vera e propria postazione in grado di offrire un allenamento fitness completo e smart, combinando un display LCD da 43″ HD da allenamento intelligente con un tapis roulant di fascia alta. Il pannello è in grado di offrire suggerimenti ed informazioni sugli esercizi in tempo reale, insieme a dettagli sul battito cardiaco, la distanza percorsa e le calorie consumate. HomeStudio offre anche un'ampia varietà di tutorial; lo specchio smart è dotato anche di un microfono con cancellazione del rumore, in modo da poter comunicare con un trainer in carne e ossa. Sia il tapis roulant che lo specchio smart sono dotati di speaker JBL.

Il tapis roulant è di dimensioni ampie e confortevoli – 1350 x 510 mm – ed è possibile cambiare l'inclinazione dello stesso, per un allenamento completo a tutto tondo. Oltre a questo modello, l'azienda ha annunciato anche Amazfit AirRun, tapis roulant che si offre come una soluzione più economica e compatta grazie al design pieghevole e alla sua velocità massima di 14 Km/h.

Amazfit al CES 2020 – Prezzo e disponibilità dei nuovi prodotti

Nel momento in cui scriviamo, Huami non ha ancora confermato dettagli precisi in merito al prezzo di vendita e alla disponibilità dei nuovi accessori, specialmente per quanto riguarda il mercato italiano. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e provvederemo ad aggiornare tempestivamente questo articolo.

Aggiornamento: le cuffie PowerBuds saranno disponibili in Italia nel corso dei prossimi mesi, mentre le ZenBuds arriveranno inizialmente tramite le piattaforme di crowdfunding (nei prossimi mesi). Per quanto riguarda Amazfit HomeStudio e AirRun, non è al momento programmata l'uscita per il mercato italiano.

