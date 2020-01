Amazfit sarà presente al MWC 2020: ecco cosa aspettarci

La fiera catalana di quest'anno ci riserverà un bel po' di sorprese, come abbiamo avuto modo di scoprire in questi giorni. Avremo novità per il pieghevole di Huawei, la prima volta di Realme, Honor View 30 e forse forse anche l'attesissimo Xiaomi Mi 10. Quest'oggi si aggiunge un nuovo nome alla lista, perché Amazfit ha confermato ufficialmente che sarà presente al MWC 2020.

Amazfit conferma la sua presenza al MWC 2020 di Barcellona

Il teaser pubblicato dalla compagnia cinese non rivela un evento in particolare, ma si limita a confermare che il brand sarà presente alla fiera catalana per tutta la sua durata, dal 24 al 27 Febbraio. L'immagine non rivela nulla delle novità in arrivo, ma è lecito immaginare che Amazfit porterà in Europa i prodotti che abbiamo già avuto modo di ammirare al CES. Durante l'evento di Las Vegas l'azienda ha presentato il Rugged Watch Amazfit T-Rex (già disponibile all'acquisto in Italia), il nuovo Bip S, le cuffie PowerBuds e ZenBuds (e non solo).

Quindi è probabile che vedremo queste novità anche sul palco del MWC 2020, a conferma del debutto in Europa. Inoltre, visto la recente comparsa di Amazfit X su Indiegogo… magari ci aspetta qualcosina anche sul versante dello smartwatch futuristico del brand. Ovviamente si tratta esclusivamente di speculazioni e l'arcano sarà svelato nel corso della fiera di Barcellona.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.