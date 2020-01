Huami si è ormai fatta strada nel settore dei wearable, diventando una realtà internazionale apprezzata e con un nutrito seguito di appassionati. Il prossimo dispositivo del brand cinese promette faville – sì, stiamo parlando proprio del modello X in arrivo su Indiegogo – e il resto dell'anno sicuramente non sarà da meno. Avete scelto uno degli ultimi dispositivi dell'azienda tra Amazfit GTS, GTR, Verge o il nuovissimo T-Rex e volete sapere come creare e modificare watchface? Niente di più semplice, grazie al nuovo tool dedicato, presente su GitHub!

Amazfit GTS, GTR, Verge e T-Rex: ecco come creare e modificare watchface

Come anticipato in apertura, il tool in questione permette di creare e modificare le watchface di alcuni dei più celebri modelli targati Huami ed è stato sviluppato dal modder italiano dpeddi. Abbiamo la rivelazione dello scorso anno, Amazfit GTS; i precedenti GTR e l'intramontabile Verge e per concludere in bellezza, il tool supporta anche il T-Rex, il primo Rugged Watch del brand presentato durante il CES 2020. Il funzionamento di quest'applicazione è davvero semplice e per nulla astruso.

Come creare e modificare watchface sui modelli Amazfit supportati? Vi basterà semplicemente scaricare e lanciare il file main.exe (lo trovate qui) da riga di comando per accedere alla schermata principale. Qui è possibile sia caricare una watchface esistente per modificarla, oppure crearne una nuova da zero. Ciliegina sulla torta, il tool presenta la funzione Preview, in modo da poter visionare l'effetto finale prima di Esportare il file. Et voilà, in questo modo avrete la vostra watchface personalizzata per Amazfit GTS, GTR, Verge e T-Rex!

Per approfondimenti sul metodo di utilizzo del tool vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram dedicato, con tanti consigli, informazioni ed altri appassionati di Amazfit e Huami.

Si ringraziano dpeddi, ghtalpo, lolyinseo e F481O de ilgruppotester e gizchina.it.

IMPORTANTE: La procedura descritta in questa guida presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo.

