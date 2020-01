Sono passati solo pochi giorni dal debutto in Cina di Amazfit GTS e Amazfit Stratos 3 (qui e qui trovi tutti i dettagli), eppure i due wearable hanno suscitato non poco hype negli utenti nostrani. Aspettante con ansia l'arrivo in Italia dei nuovi smartwatch targati Huami? Allora tranquilli perché l'attesa è finalmente giunta al capolinea!

Aggiornamento 03/01: dopo qualche mese di mancata disponibilità, Stratos 3 torna acquistabile qua in Italia. Presentato ad IFA 2019, è presente in preordine sullo store ufficiale al costo di 199€, con spedizioni dal 15 gennaio.

Amazfit GTS e Amazfit Stratos 3 arrivano finalmente in Italia: ecco tutti i dettagli

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Amazfit GTS (lo vedete in copertina) è uno smartwatch che punta a scalzare l'Apple Watch offrendo design e qualità premium ad un prezzo decisamente più economico del rivale. Display AMOLED quadrato da 1.65 pollici HD, vetro protettivo con curvatura 2.5D, ben 12 modalità sportiva, impermeabilità fino a 5ATM. Presente all'appello il GPS integrato, ma purtroppo – per gli utenti più esigenti – a questo giro niente NFC (rispetto alla variante cinese).

L'Amazfit Stratos 3 (nell'immagine in alto) presenta invece un pannello tondo MIP Transriflettivo da 1.34 pollici prodotto da JDI, in modo da assicurare la massima visibilità sotto il sole. In questo caso le modalità sportive salgono a 19 mentre lato hardware lo smartwatch è equipaggiato con due chip differenti; uno si occupa delle funzioni quotidiane, mentre il secondo è legato a quelle fitness. Presenti all'appello 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna ed il GPS integrato.

Al momento il GTS è disponibile in preorder sullo store ufficiale Amazfit.shop, tramite il pulsante presente in basso, al prezzo di 129€ e con spedizioni dal 30 settembre. Per il fratellone bisognerà pazientare ancora un po': l'arrivo in Italia è atteso tra ottobre e novembre, al prezzo di 199.99€ per il modello standard e 229.99€ per la variante Stratos 3+.

Per concludere in grande stile, nel corso dell'evento dedicato ai nuovi smartwatch l'azienda cinese ha confermato anche il debutto in Europa del concept watch Amazfit X, in arrivo nella prima metà del 2020.

Infine, grande soddisfazione anche per Amazfit GTR: il dispositivo indossabile si è aggiudicato il premio IFA Product Technical Innovation Award 2019 nella categoria Wearable Applications Innovation Award.

