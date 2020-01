Le indiscrezioni dei giorni scorsi si sono rivelate veritiere e – tra i protagonisti del CES 2020 – oltre al primo modello rugged e tutta una serie di novità, Huami ha presentato anche l'inedito Amazfit Bip S, erede dell'apprezzatissima serie bip. Quali sono le novità introdotte da questo smartwatch, ora ancora più votato allo sport? Diamo un'occhiata a specifiche, prezzo e disponibilità del nuovo arrivato lanciato nel corso della fiera di Las Vegas.

Amazfit Bip S ufficiale: tutto quello che c'è da sapere | CES 2020

Lo smartwatch di Huami riprende il design iconico della versione originale e lo integra con numerose nuove funzionalità. Ora Amazfit Bip S integra fino a 10 modalità sportive (la cui lista adesso include passeggiata, corsa all’aperto, tapis roulant, cyclette, bicicletta, nuoto in acque aperte, piscina, yoga, ellittica ed esercizio libero) ma viene introdotto per la prima volta sulla serie Bip il calcolo del PAI e la possibilità di gestire la musica in riproduzione sullo smartwatch.

Ovviamente non può mancare un occhio di riguardo all'autonomia, che si mantiene sui 40 giorni, riducendo a soli 31 grammi il peso. Dal punto di vista hardware, Amazfit Bip S non manca di ulteriori novità, come la certificazione 5 ATM, il Bluetooth 5.0/BLE e un display transflessivo da 1.28″ con 64 colori RGB (contro gli 8 dei precedenti modelli della serie). Presente all'appello il GPS (+ GLONASS) integrato, grazie ad un chip Sony a 28 nm.

Specifiche

Display AMOLED da 1.28″ 176 x 176 pixel;

Touch Screen con protezione Corning Gorilla 3;

Batteria da 190 mAh;

Materiali utilizzati – policarbonato;

Dimensioni: 42 x 35.3 x 11.4 mm;

Peso: 31 grammi (con il cinturino);

Bluetooth 5.0/BLE;

Grado di impermeabilità: 5 ATM;

Posizionamento GPS + GLONASS;

Amazfit Bip S – Prezzo e Disponibilità

Il nuovo indossabile della serie Bip sarà disponibile all'acquisto in Italia nel mese di febbraio presso i consueti canali di distribuzione autorizzata nei colori nero carbone, rosa caldo, rosso arancio e bianco calcare.

