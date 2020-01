Alldocube KNote GO: il rivale economico del Surface Go è su Banggood | Coupon

Siete in cerca di un tablet con Windows a bordo? Magari una soluzione leggera, economica e senza troppe pretese, ma in grado di regalare comunque qualche soddisfazione? Allora date uno sguardo ad Alldocube KNote GO, ora in sconto con Coupon su Banggood!

Alldocube KNote GO è il rivale economico del Surface Go ed è in sconto con Coupon

Alldocube KNote GO è il nuovo tablet con Windows 10 e si presenta come una versione economica del Surface Go, il piccolo di casa Microsoft. Il terminale integra un processore Intel Apollo Lake N3350, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 128 GB). Il display è un'unità touch da 11.6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Presente all'appello un ingresso Type-C (per la ricarica, il trasferimento di dati ed il collegamento video), il supporto al Bluetooth 4.0, Wi-Fi Dual Band ed una fotocamera principale da 5 MP (con un modulo selfie da 2 MP).

In basso trovate il link all'acquisto del nuovo tablet Windows, con il Coupon da utilizzare al momento del pagamento. La promo comprende anche la tastiera cover per accompagnare il vostro Alldocube KNote GO.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.