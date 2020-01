Alfawise V10 Max: il nuovo Vacuum Cleaner debutta in sconto con Coupon

Quest'oggi diamo il benvenuto ad un nuovo robottino aspirapolvere su GearBest, Alfawise V10 Max, Vacuum Cleaner economico in grado di lavare anche i pavimenti, già in sconto grazie al Coupon dedicato.

Il nuovo Alfawise V10 Max con funzione di lavapavimenti offre una potenza di 2000 PA, un serbatoio da 450 ml ed una batteria da 4500 mAh, per un'autonomia fino a 120 minuti. Il Vacuum Cleaner supporta Alexa e Google Home per i comandi vocali ed utilizza un sofisticato algoritmo SLAM per elaborare mappe delle aree da pulire ed individuare gli ostacoli.

Il dispositivo è in sconto su GearBest e in basso trovate il link all'acquisto ed il Coupon da utilizzare prima di effettuare il pagamento.

