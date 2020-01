Lo stile inconfondibile delle AirPods Pro di Apple vi tenta troppo ma non vi va proprio a genio spendere una piccola fortuna per delle cuffie TWS? Allora GearBest ha la soluzione che fa al caso vostro, con tanto di spedizione gratis e prezzo scontato con Coupon.

AirPods Pro clone: cuffie TWS in sconto con Coupon su GearBest

Le cuffie TWS in stile AirPods Pro arrivano con un design che ricorda in tutto e per tutto i celebri auricolari di Cupertino, con un corpo affusolato, una colorazione candita e la basetta di ricarica a ciottolo. Le cuffie presentano il supporto al Bluetooth 5.0 ed arrivano con tecnologia ANR (riduzione attiva del rumore). Ovviamente non mancano i controlli touch e perfino la possibilità di ricevere una notifica pop-up sullo smartphone all'apertura del case (con tanto di pairing automatico).

Allora, che ve ne pare di questo clone delle AirPods Pro? In basso trovate il link per la pagina del prodotto, insieme al Coupon da utilizzare al momento dell'acquisto.

