ZTE Axon 10 Pro: arriva Android 10 con la nuova MiFavor 10

Da qualche tempo, ormai, ZTE ha annunciato e rilasciato sul mercato Axon 10 Pro. Questo telefono, caratterizzato da un ottimo hardware, non ha riscosso il successo sperato, a causa anche di tutte le questioni politiche che hanno coinvolto l'azienda. Negli Stati Uniti, infatti, ancor prima di Huawei, questo marchio è stato messo al bando ed ha dovuto impiegare tutte le proprie forze per cercare di correggere la situazione. Nonostante questo, comunque, pare che ora sia arrivato su questo smartphone la nuova release software di Android, dunque Android 10.

Aggiornamento 27/12: è partito oggi il roll-out ufficiale dell'aggiornamento per il top di gamma ZTE. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

MiFavor OS porta numerose novità ad Axon 10 Pro

Stando a quanto trapelato in rete, ZTE Axon 10 Pro riceverà Android 10 nelle prossime settimane. Da parte dell'azienda, infatti, è stato attuato un rinnovamento dell'interfaccia, caratterizzata dalla presenza della MiFavor OS, che ora arriva alla sua decima edizione. Quali sono, però, le novità a bordo di questo smartphone?

Con la MiFavor 10, dunque, è stata introdotta la modalità scura, presente anche su Android 10. Tutta l'interfaccia, dunque, potrà essere personalizzata proprio con tale funzione. Se questo non bastasse, però, ZTE ha confermato anche l'arrivo dell'applicazione Temi, che ora implementa anche diversi sfondi interessanti. Non mancano, poi, le notifiche flottanti, un'idea che probabilmente è stata ispirata dalla One UI di Samsung, ed il riconoscimento dei contenuti, un sistema simile a quanto visto già su Google.

Non conosciamo ancora le date con cui tale smartphone verrà aggiornato alla nuova MiFavor 10, ma speriamo che tale update possa arrivare prima possibile anche su ZTE Axon 10 Pro.

Aggiornamento 27/12

Dopo una prima notizia sommaria, adesso è iniziato il roll-out per Android 10 a bordo di ZTE Axon 10 Pro. La MiFavor 10 porta con sé numerose novità, come potete leggere qua sotto nel changelog completo:

Clicca per espandere Nuovo design visivo Un nuovo design visivo con gestures di movimento, sfondi e temi eleganti e fluidi.

Sistema Un'ottimizzazione di sistema di nuova generazione Z-Booster 2.0, con supporto ad algoritmi AI per pagamenti senza intoppi. Aggiunta una funzione di emergenza SOS. Aggiunta la modalità Dark sistema per ridurre i consumi energetici e proteggere gli occhi. Nuova finestra full-screen per le risposte. Ottimizzate le risorse per le suonerie di default. Ottimizzata la finestra split screen. Adesso supporta 3 livello di aggiustamento.

Lock screen, Status bar, Notification bar Utenti possono premere alla cieca l'area dell'impronta digitale per sbloccare, mentre il tasto successivo sulla schermata nera manda in standby. Aggiunta la funzione diretta ad un dito per lanciare rapidamente funzioni tramite l'impronta. Aggiunto il riconoscimento facciale per accedere allo spazio privato, ottimizzato display off-screen e nuovi orologi di sfondo.

Comunicazione Aggiunte impostazioni di suoneria di gruppo. Ottimizzato il meccanismo di blocco spam ed incrementato il blocco degli MMS in blacklist.

Assistente Vocale Il tasto Power può attivare l'assistente vocale. Nuova funzione di scorciatoia vocale. Esegue automaticamente funzioni multiple. Ottimizzate le funzioni comuni di WeChat tramite assistente vocale.

Smart Screen Ottimizzata la schermata Smart Screen. Aggiunto il riconoscimento di intento dopo quello testuale. Ottmizzato il meccanismo di riconoscimento testuale per riconoscimento atuomatico e segmentazione semantica.

Galleria Aggiunta correzione dei documenti potendo raddrizzare quelli sorti, potendoli anche allungare e regolare manualmente.

Game Assistant Aggiunta una funzione di rifiuto chiamate automatica. Ottimizzato il pannello di controllo con l'aggiunta della funzione “Aggiungi scorciatoia” e l'immissione immediata dell'app.

File Manager Miglioramento della scena e della classificazione con un aumento dell'ingresso esclusivo di WeChat e QQ. Migliorate le regole di visualizzazione del contenuto scaricato.

Sicurezza Aggiornate le patch di sicurezza di Google.



