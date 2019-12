ZMI: nuovo powerbank da 10.000 mAh, con ricarica rapida

Da quando abbiamo iniziato ad utilizzare gli smartphone, parallelamente è cresciuto anche il settore dei powerbank. Nonostante alcuni prodotti riescano a tenere bene la carica per tutta la giornata, dopo circa un paio di anni le prestazioni calano drasticamente. Motivo per cui avere con sé uno di questi prodotti portatili potrebbe tornare molto utile. Ad oggi, però, esistono tantissimi modelli in commercio, dotati ognuno di caratteristiche differenti. Quelli che più attirano gli utenti, però, sono quelli che offrono anche il supporto alla ricarica rapida. Proprio come il nuovo powerbank di ZMI, da ben 10.000 mAh.

ZMI PowerBank possiede una porta USB Type-C

Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche di questo elegante powerbank, vediamo come sia dotato del supporto alla ricarica rapida bidirezionale da 18W. Al suo interno, poi, trovano spazio ben 10.000 mAh che possono garantire un'ottima autonomia. Questo dispositivo, poi, presenta due porte USB di tipo A ed una porta USB Type-C, tramite la quale ricaricare il powerbank. Grazie alla sua velocità, quindi, questo prodotto può ricaricare un iPhone 11 fino al 55%, in soli 30 minuti. Ovviamente tale accessorio può essere sfruttato anche con tutti gli altri device, essendo dotato anche del supporto al Quick Cherge 3.0.

Se diamo un'occhiata alla potenza delle varie porte, poi, notiamo questi numeri:

USB Type-A: 5/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A;

USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A.

Nel caso in cui si decida di ricaricare contemporaneamente tre dispositivi, occupando tutte le porte, l'azienda dichiara una potenza di 15W. ZMI Fast Charge Powerbank è in preordine da oggi su jd.com, al prezzo di 99 yuan, circa 13 euro al cambio attuale.

