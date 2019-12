Xiaomi YouPin e Indiegogo: nuova partnership!

Tra tutte le principali piattaforme di crowdfunding, Indiegogo è sicuramente una delle più conosciute. Spesso, infatti, facendo un giro all'interno di questo sito si trovano delle soluzioni davvero innovative. Alcune delle quali diventeranno, magari, dei veri e propri dispositivi presenti sul mercato. Da oggi, però, questa non sarà più da sola. Xiaomi YouPin, infatti, entra a far parte di questo circuito, grazie ad una partnership che non ha precedenti.

YouPin e Indiegogo si sosterranno a vicenda

Secondo le ultime informazioni a riguardo, Xiaomi ha dichiarato, durante una conferenza tenutasi qualche ora fa, questa partnership con Indiegogo. Questi due colossi, dunque, collaboreranno per accrescere il mercato delle piattaforme di crowdfunding, scambiandosi i prodotti ed aiutandosi a vicenda in un percorso di crescita continuo. Grazie a questo accordo, inoltre, Xiaomi YouPin potrà inglobare al suo interno tanti prodotti stranieri che difficilmente sarebbero entrati in contatto con questa popolazione.

Avevamo anticipato questo tipo di avvenimento in occasione del lancio di due particolari prodotti, qualche giorno fa. Oclean X Pro e WalkingPad R1 Pro, infatti, furono lanciati anche su Indiegogo, lasciando a bocca aperta parecchi utenti. Vedremo, dunque, a che risultati porterà questo tipo di partnership nel lungo periodo, con la speranza che Xiaomi YouPin mantenga sempre il proprio core business.

