Xiaomi WalkingPad A1 è in sconto su eBay, con spedizione dall’Italia

Le vacanze di Natale vi spaventano per quello che potrebbero fare alla vostra linea questi giorni di Festa? Niente paura perché abbiamo la soluzione perfetta per cancellare ogni timore: il tapis roulant Xiaomi WalkingPad A1, in sconto su eBay con spedizione dall'Italia.

Xiaomi WalkingPad A1: il tapis roulant super pratico è in offerta su eBay

Il tapis roulant Xiaomi WalkingPad A1 è un dispositivo pieghevole che occupa pochissimo spazio e si adatta alla perfezione a qualsiasi ambiente. Il prodotto arriva con un pratico controller da remoto, che consente di avviare la corsa e di diminuire o aumentare la velocità. Inoltre il WalkingPad A1 è in grado di interfacciarsi con il vostro smartphone tramite l'app, in modo da tener traccia della distanza percorsa e delle calorie bruciate.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione, mentre in basso trovate il link all'acquisto del dispositivo, su eBay e con spedizione dall'Italia.

Articolo sponsorizzato.

