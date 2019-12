Xiaomi: rilasciato un set di mouse e tastiera, a meno di 15 euro

Da quello che abbiamo potuto capire in questi anni, Xiaomi si conferma come una delle aziende più attente al rapporto qualità-prezzo, anche quando si parla di accessori. Talvolta è davvero difficile credere, infatti, che un determinato prodotto possa includere un certo tipo funzioni, pur non costando una fortuna. Si tratta di un principio, però, che il brand applica ad ogni device, dalla domotica agli smartphone. Motivo per cui non dovrebbe stupire troppo la commercializzazione di un nuovo set per computer, con mouse e tastiera, venduto a meno di 15 euro.

Mouse e Tastiera sono entrambi wireless

Secondo quanto riportato dalle specifiche di questi due prodotti, ci troviamo di fronte a dispositivi plug-and-play. Non sarà necessario, dunque, installare nessun tipo di driver sul vostro computer. Si può dire, quindi, che Xiaomi in questo caso abbia voluto proprio evitare fronzoli.

Dando uno sguardo alla tastiera, vediamo come questasia dotata di un design molto semplice e minimale. Sebbene non sia stato specificato il tipo di tasti utilizzati, sembra che questi siano dotati di una leggera struttura ad arco che dovrebbe facilitare l'utente durante le fasi di scrittura. Come detto precedentemente, poi, tale accessorio presenta una connessione wireless a 2,4GHz, quindi compatibile con qualsiasi tipo di periferica.

Anche il mouse non è assolutamente estroverso nelle sue forme. Si tratta, infatti, di un modello leggero, che pesa solo 60 grammi, e che presenta una struttura abbastanza standard. Questo è dotato, poi, di un sensore ottico da 1.000 DPI e viene alimentato da una batteria AAA.

Questi due prodotti Xiaomi, tastiera e mouse, sono venduti insieme per un prezzo di 99 yuan, circa 12 euro al cambio attuale.

