Xiaomi come Redmi K30: in arrivo uno smartphone con il foro nel display

Di recente abbiamo assistito al debutto di Redmi K30, il primo smartphone del brand cinese dotato di un display con un doppio foro (per due moduli selfie). Secondo quanto riportato dal leaker DigitalChatStation su Weibo, anche Xiaomi sarebbe intenzionata a dire la sua con questo tipo di look, ma con un misterioso smartphone dotato di un singolo foro. Di quale modello si tratterà?

Xiaomi pensa ad uno smartphone con un foro nel display (in stile Redmi K30)

Purtroppo nemmeno il leaker cinese è in grado di dirci di quale smartphone si tratti e le informazioni pubblicate su Weibo appaiono alquanto limitate. Xiaomi dovrebbe lanciare un dispositivo con un foro nel display, posizionato nell'angolo in alto a sinistra; l'opposto di Redmi K30, con un doppio foro in alto a destra. Inoltre, lo stesso DigitalChatStation riferisce che il foro ha una dimensione maggiore rispetto a quella di Vivo X30, quest'ultimo con un diametro di 2.98 mm.

Nonostante non sia presente il nome del dispositivo, qualche utente cinese ha – ovviamente – avanzato l'ipotesi che si tratti dello Xiaomi Mi 10. Al momento il prossimo top di gamma è avvolto nel mistero e tutto ciò che sappiamo riguarda la ricarica rapida e la presenza dello Snapdragon 865 (con tanto di benchmark). Inoltre, il flagship dovrebbe avere dalla sua un pannello OLED a 120 Hz, secondo un concept con una fotocamera sotto il display. Sarà davvero così oppure Xiaomi ha preferito optare per il foro?

